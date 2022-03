Jessica Selassié, l’incredibile rivelazione: “Sono cotta di lui”

Jessica Selassié sarà ospite della prossima puntata di Verissimo su Canale 5. A Silvia Toffanin, la principessa etiope, vincitrice a sorpresa del Grande Fratello Vip 6, ha confidato di essersi presa una bella sbandata per Barù Gaetani, conosciuto tra le mura della Casa. “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa”, ha detto la Selassié. “Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica: sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.