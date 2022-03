Antonino Spinalbese al confine ucraino: l’ex di Belen massacrato sui social

Antonino Spinalbese ha viaggiato fino al confine con l’Ucraina per portare beni di prima necessità alle persone che stanno scappando dalla guerra. Su Instagram, l’hairstylist ha documentato l’intero viaggio: dalla partenza, allo stop per fare benzina fino all'arrivo a Przemysl con i tre furgoncini carichi di merce. “Un’esperienza che ti segna…. e ti insegna. Non rimanere indifferente”, ha scritto a commento di un video.

La risposta dei follower

Tuttavia anche il gesto di Antonino è stato criticato sui social. Non tanto per l’umanità dimostrata dall’ex compagno di Belen, ma per aver reso “social” la sua beneficenza. “La beneficenza si fa in silenzio non è un mezzo di pubblicità!!”, scriver un hater. ”Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”. Altri hanno invece apprezzato. "Complimenti sei una bella persona. Tua figlia sarà fiera di te”. Antonino è padre di Luna, nata dalla breve relazione con Belen.