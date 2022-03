Francesco Chiofalo distrutto a La Pupa e il Secchione Show: “Ho una massa al cervello”

Francesco Chiofalo fa commuovere Barbara d’Urso e il pubblico de La Pupa e il Secchione Show. Il 32enne romano, operato nel 2019 per un tumore al cervello , ha scoperto di avere una nuova massa. “Alterno momenti di depressione qui dentro - ha confidato tra le lacrime -. Purtroppo prima di venire qua ho avuto un’altra bella notizia: mi hanno trovato un’altra massa e devo fare una biopsia perché bisogna capire cos’è. Non voglio dire di sentirmi sfortunato perché io ho superato un’operazione non semplice, quindi averla superata mi rende fortunato”. Probabilmente Francesco dovrà tornare sotto i ferri, anche se l’intervento non sembra essere urgente.

In studio arriva la mamma di Chiofalo: "Ha rischiato la paralisi"

Dopo un po’ è arrivata in studio la mamma di Francesco. Tanti abbracci e commozione dopo l’incontro con la signora Fortuna. “Lui ebbe un incidente per il quale cadde in strada - ha ricordato la donna -. Per prassi arrivò un'ambulanza e gli fecero una tac perché aveva battuto la testa. Gli dissero che aveva una macchia nera abbastanza grossa. Dissero: probabilmente è un tumore”. E ancora: “Non aveva nessun sintomo", spiega. “Se non avesse fatto la tac, avrebbe avuto qualche crisi epilettica, ma forse la macchia sarebbe già stata troppo grande, rischiava una paralisi irreversibile”.