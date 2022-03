Elton John, la confessione sull’Ucraina: “Mi hanno detto di no perché gay”

Elton John, nel 2009, voleva adottare un bambino ucraino con il marito David Furnish. Il cantante però si è visto chiudere la porta in faccia per via della sua omosessualità. "Ho portato in giro questo ragazzino per ore. Alla fine abbiamo tenuto una conferenza stampa e ci hanno detto: “Sembri molto affezionato a questo ragazzino. Penseresti di adottarlo?” e ho detto “Mi piacerebbe davvero!”. “Ma dato che ero gay, non mi era permesso comunque”, ha detto.