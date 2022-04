Matteo Berrettini avvistato con una modella: addio Tomljanovic!

Le voci di rottura c’erano ormai da tempo, la conferma ancora no, ma gli ultimi sviluppi sembrano non lasciare spazio a dubbi: sarebbe finita tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. Il tennista romano, che dal 2019 era legato alla collega australiana conosciuta sui campi di Wimbledon, sembra aver ritrovato subito l’amore dopo la rottura della sua relazione. Il 25enne sarebbe stato avvistato in un locale della Capitale insieme ad un’altra donna. Come rivela il portale Very Inutil People, l’atleta avrebbe trascorso il sabato sera al The Sanctuary di Roma assieme ad una ragazza alta, con i capelli castano chiaro.