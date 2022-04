È crisi tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini: l’indizio social

Francesco Oppini e Cristina Tomasini sono in crisi? Stando agli ultimi post social sembrerebbe proprio di sì. Da tempo i due non appaiono insieme nei loro post. Inoltre, Cristina non era al 40esimo compleanno di Oppini, presenziato invece dalla madre Alba Parietti e da alcuni compagni del Gf come Giacomo Urtis e Cecilia Capriotti. Ma c’è di più, Cristina ha postato un messaggio criptico che allude alla crisi di coppia. "Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”, ha scritto la Tomasini, lanciando una frecciatina a Oppini.