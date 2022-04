Ana Mena: cade la gonna e resta in intimo sul palco!

Incidente sexy sul palco per Ana Mena. La cantante spagnola si stava esibendo al concerto Primavera Pop al fianco di Nil Moliner, a Rubí (Spagna). Ad un certo punto la gonna è venuta giù, lasciando la popstar in intimo. Nonostante l’imbarazzo, Ana Mena ha continuato a cantare, non lasciandosi affatto intimidire da quanto accaduto. La spagnola è molto conosciuta in Italia per le sue hit estive con Rocco Hunt. A febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo, con il brano Duecentomila Ora, classificandosi penultima.