Jennifer Lopez sposa Ben Affleck: c’è l’anello!

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati ufficialmente per la seconda volta e sono pronti al grande passo del matrimonio. La cantante ha confermato le indiscrezioni, postando un video in cui mostra il suo scintillante anello di diamanti. Nelle scorse ore, TMZ aveva condiviso uno scatto che raffigurava la star con un grosso anello all’anulare sinistro, mentre si trovava in giro per compere con la figlia 14enne Emme a Culver City. Poi la conferma. Jennifer e Ben sono già stati fidanzati ufficialmente tra il 2002 e il 2004. Poi nel luglio del 2021, a distanza di ben 17 anni, hanno confermato di essere tornati insieme. Per J-Lo sarà il quarto matrimonio.