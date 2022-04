Sophie Codegoni avvistata con un altro uomo: interviene il fidanzato Basciano

"Avvistata Sophie Codegoni a cena con un altro uomo che non è Alessandro Basciano": questa l'ultima indiscrezione sull'ex tronista di Uomini e Donne. Una segnalazione che ha fatto tremare i fan della coppia nata all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non è tardata ad arrivare la replica della modella, che si è mostrata su Instagram proprio con il fidanzato. “Posso dire una cosa? L’altra sera tu eri convinto che io fossi a cena con te al sushi e in realtà io ero a cena con un altro e tu eri con una mia sosia. Sei riccio e con la barba. Non lo capisci che ero a cena con un altro? Sei in loop man”, ha detto ironicamente Sophie mentre il compagno sorrideva. Dunque nessuna paura: la relazione con Basciano procede a gonfie vele. I due hanno iniziato pure una convivenza a Milano.