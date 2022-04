"Ignazio Moser ha tradito Cecilia": la Rodriguez reagisce al gossip

Il gossip sul presunto tradimento

"Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l'ennesima volta", si legge in rete. Rosica poi ha aggiunto: "Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli". Dopo aver sottolineato che ci sono dei documenti che attestano quanto detto, Alessandro ha lanciato un appello all'ex gieffino: "Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?".