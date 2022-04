Alessandro Matri e Federica Nargi, "matrimonio saltato": parla l'amico

Federica Nargi e Alessandro Matri non si sposano più. Il tanto atteso matrimonio tra l'ex Velina di Striscia La Notizia ed il calciatore pare sia stato rimandato , almeno questo è quanto ha riferito un amico della coppia al settimanale Diva e Donna. Al momento non sono però noti i motivi di tale rinvio. Bocca cucita da parte dei diretti interessati.

La proposta di nozze

Se ancora non è chiaro se e quando Federica Nargi e Alessandro Matri convoleranno a nozze, di certo è che l'anello e la proposta erano arrivate lo scorso autunno. Il lieto evento doveva celebrarsi il prossimo giugno a Formentera, dove i due usano andare di sovente. La coppia sta insieme da ben 13 anni e dal loro amore sono nate due bambine (Sofia e Beatrice). In alcune recenti interviste la soubrette non ha nascosto il desiderio di convolare a nozze con il compagno.