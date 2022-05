Ambra Angiolini dimentica Allegri con un nuovo amore

Ambra Angiolini ha ufficialmente archiviato Massimiliano Allegri. L'ex ragazza di Non è la Rai è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna mentre bacia un altro uomo a Roma, durante un romantico aperitivo. Nelle immagini pubblicate dalla rivista i due sembrano molto presi l'uno dall'altra: chiacchiere, sguardi complici ed effusioni. Dopo un drink si dirigono verso l'abitazione dell'attrice e conduttrice: a varcare per prima il portone è Ambra, poi arriva il suo cavaliere con due pesanti confezioni di acqua minerale.

Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato

Al momento non si conosce l'identità dell'uomo che ha ridato il sorriso ad Ambra Angiolini dopo la burrascosa rottura con l'allenatore della Juve. Rottura arrivata a ottobre 2021, dopo quasi cinque anni insieme. Ignoti i motivi dell'addio anche se si è parlato con una certa insisenteza di un presunto tradimento da parte del tecnico bianconero, che non ha mai parlato apertamente della vicenda. Per ora la nuova giurata di X Factor ha preferito non commentare i gossip sulla sua vita privata.