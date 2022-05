Alessia Marcuzzi torna in tv con un nuovo show: dove e quando va in onda

Il titolo del nuovo show di Alessia Marcuzzi

"Alessia Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci, e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a un’idea. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione", ha dichiarato il dirigente nel corso di una recente conferenza stampa. FdMagazine ha rivelato che l'idea in questione è "Boomerissima" (titolo provvisorio). Si tratta di uno show con le caratteristiche tipiche del reality, che metterà a confronto generazioni diverse. Il programma dovrebbe andare in onda il martedì sera.