Elon Musk in vacanza con la nuova fidanzata: chi è Natasha Bassett

Novità nella vita privata di Elon Musk . Da qualche mese l'uomo più ricco del mondo sta frequentando Natasha Bassett . I due sono stati pizzicati dai paparazzi del Daily Mail a St. Tropez, dove si sono concessi una fuga d'amore. Nelle immagini si vede il patron di Tesla alle prese con un romantico pranzo al lussuoso Hotel Cheval Blanc: il 50enne appare sorridente e rilassato, più che mai preso dalla sua nuova fiamma. Secondo i beninformati la liaison andrebbe avanti dallo scorso febbraio: a fare incontrare Elon e Natasha alcuni amici in comune.

Chi è Natasha Bassett

Classe 1992, Nastaha Bassett è un'attrice australiana. Poco più che maggiorenne si è trasferita negli Stati Uniti e ha iniziato a darsi da fare ad Hollywood. È apparsa in molteplici film - Camp, Hail, Caesar!, Britney Ever After - e di recente è entrata nel cast di Elvis, il biopic su Presley, che arriverà sul grande schermo a fine giugno. Poco e nulla si sa della sua vita sentimentale.

La vita privata di Elon Musk