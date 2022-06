Perché Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo si sono lasciati

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo si sono amati tra il 2020 e il 2021. Una relazione durata poco ma piuttosto intensa e assai importante per il naufrago dell'Isola dei Famosi 2022. In un'intervista al settimanale Mio la madre del simpatico romano ha svelato i motivi della rottura: "Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”.