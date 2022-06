"Messi arrabbiato con Rodrigo De Paul: tutta colpa di Tini Stoessel"

Maretta tra i giocatori della Nazionale argentina? Stando a quanto trapelato nel programma tv Socios del espectaculo Leo Messi non sarebbe contento della condotta di Rodrigo De Paul. Quest'ultimo è da mesi al centro del gossip argentino per via della sua vita privata. Un anno fa la rottura dalla compagna storica Camila Homs, a pochi giorni dalla nascita del figlio Bautista, e successivamente l'inizio della relazione con Tini Stoessel, una delle cantanti più amate e seguite in Sud America. Risultato: negli ultimi mesi si sta parlando dell'ex Udinese più per i suoi traguardi amorosi che per i suoi successi in campo. Una situazione che avrebbe infastidito parecchio la Pulce.