Michelle Hunziker innamorata pazza di Giovanni Angiolini!

Calda estate per Michelle Hunziker. La conduttrice Mediaset è stata pizzicata di nuovo in compagnia del nuovo fidanzato Giovanni Angiolini tra baci e abbracci. La passione tra i due è alle stelle. La Hunziker ha approfittato di alcuni giorni liberi per raggiungere il nuovo amore in Sardegna. Qui la coppia si è concessa una romantica cena. Michelle e Giovanni sono apparsi più complici e innamorati che mai.