Boateng, terzo figlio in arrivo? La moglie lascia un indizio sospetto

Cicogna in volo per Kevin-Prince Boateng? Stando agli ultimi gossip la nuova moglie del calciatore, Valentina Fradegrada, sarebbe in dolce attesa. L'esperta di arti marziali, che ha sposato l'attaccante lo scorso giugno, ha postato sui social network un selfie in cui mostra la cover del proprio cellulare sulla quale è ben visibile un'ecografia: terzo bebè in arrivo per Boateng? Lo sportivo è infatti già padre di Jermaine Prince, avuto dalla prima moglie Jennifer, e Maddox Prince, nato dal matrimonio con Melissa Satta durato dal 2016 al 2020. Al momento la coppia non ha né confermato né smentito i pettegolezzi.