"Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati"

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Claudio Amendola e la moglie Francesca Neri si sarebbero detti addio. A lanciare l'indiscrezione il settimanale Diva e Donna: "Lui avrebbe portato già via le sue cose. Ha traslocato caricando sacchetti e borsoni in auto. Il tragitto verso la nuova casa sarebbe stato ripetuto più volte da una decina di giorni a questa parte". Al momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte della coppia. Di recente Amendola è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia del figlio Rocco in un ristorante di Roma.

La storia d'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudia Amendola e Francesca Neri stanno insieme da ben 25 anni. Nel 2010 si sono sposati a New York ma qualche anno prima hanno avuto il figlio Rocco, che oggi ha 22 anni e non vive più con i genitori. Il loro amore è sempre stato turbolento, tanto che l'attrice una volta ha confidato: "Claudio è l'uomo che più mi ha fatto soffrire al mondo. Ma anche quello che mi ha amato di più". Amendola è stato però molto vicino alla moglie, che da qualche anno deve fare i conti con una malattia cronica: la cistite interstiziale. Una dolorosissima infiammazione della vescica che non ha cura ed è un tormento. Durante la fase acuta Francesca si è chiusa in se stessa e ha tentato di allontanare il marito, come confessato in una recente intervista. Claudio non se n'è mai andato, almeno fino ad oggi...