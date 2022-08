Claudio Amendola, addio Francesca Neri: "Lui ha un'altra"

È il gossip del momento: Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero lasciati. A lanciare l'indiscrezione il settimanale Diva e Donna: pare che l'attore abbia già lasciato la casa che condivideva da 25 anni con la collega. Dagospia aggiunge un dettaglio piccante: il 59enne avrebbe perso la testa per un'altra donna la cui identità è al momento top secret. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Di recente Amendola è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia del figlio Rocco in un ristorante di Roma.