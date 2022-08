Claudio Amendola rompe il silenzio sulla separazione con Francesca Neri

In un'intervista al settimanale Di Più Tv Claudio Amendola ha smentito la presunta separazione dalla moglie Francesca Neri. "Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo", ha dichiarato l'attore romano. Nessuna dichiarazione ufficiale dalla collega e dolce metà, che da tempo è lontana dalle scene a causa della cistite interstiziale, una malattia cronica che l'ha costretta a dire addio al set. La coppia, che si è sposata in gran segreto nel 2010 a New York, ha un figlio di 22 anni, Rocco.