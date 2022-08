Eleonora Berlusconi torna single: dopo 11 anni è finita con Guy Binns

È ufficialmente finita tra Eleonora Berlusconi, la figlia di Silvio e Veronica Lario, e Guy Binns. Insieme dal 2011 non sono mai convolati a nozze ma hanno avuto tre figli: Riccardo, 9, Flora, 5, e Artemisia 2 anni. A dare l'annuncio della rottura il settimanale Chi, che ha immortalato Eleonora in vacanza da sola, in Sardegna, insieme ad alcuni amici tra cui Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Alvise Rigo.