Federica Pellegrini e Magnini: incroci pericolosi agli Europei di nuoto

Sono passati cinque anni dalla fine della chiacchierata storia d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. I due si sono amati dal 2011 al 2017. Dopo la rottura non si sono rivolti più la parola e ora farebbero di tutto per non incrociarsi. "Attualmente sono impegnati nello stesso lavoro, gli Europei di nuoto a Roma, di cui Federica è madrina e Filippo ambassador - racconta il settimanale di gossip Diva e Donna - Eppure sembra facciano il possibile per non incrociarsi mai".