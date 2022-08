Cristina Porta, l'ex di Luca Onestini in love con un giocatore del Real Valladolid

Cristina Porta è tornata a far parlare di sé non più per la rottura a marzo con Luca Onestini, ma per la nuova love story che avrebbe iniziato con un giocatore del Real Valladolid. La nuova speranza della giornalista spagnola sarebbe Luis Pérez Maqueda, calciatore di 27 anni. Almeno questo è quanto riportato nel programma presentato da Frank Blanco e Verónica Dulanto alla presenza della stessa Porta, che però non ha voluto "mettere etichette" sulla situazione che sta vivendo.