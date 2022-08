Sylvester Stallone "cancella" la moglie: il gesto estremo dell'attore

Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio di Sylvester Stallone. Di recente il divo di Hollywood ha coperto il tatuaggio sulla spalla dedicato alla moglie. Il volto dell'ex modella oggi imprenditrice Jennifer Flavin è stato coperto dall'immagine del cane dell'attore. Un chiaro indizio, secondo molti, della rottura definitiva tra i due. Non solo: la Flavin non segue più il marito su Instagram e sul suo account ha condiviso una foto con le tre figlie e la didascalia: "Queste ragazze sono la mia priorità. Nient'altro conta. Tutte e quattro per sempre".