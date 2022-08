Piqué, terzo figlio in arrivo? Pancino sospetto per la nuova fidanzata

Le prime foto di Gerard Piqué con la nuova fidanzata Clara Chia Marti hanno fatto il giro del mondo. Dopo mesi di gossip e speculazioni il calciatore è uscito ufficialmente allo scoperto con la sua nuova fiamma, la donna che gli ha fatto dimenticare velocemente Shakira . La nuova coppia ha fatto il suo debutto ufficiale al matrimonio di alcuni amici in Costa Brava. Molti non hanno potuto fare a meno di notare il pancino sospetto di Clara, che per l'occasione ha sfoggiato un lungo abito a righe. A destare sospetti anche la scelta di usare poco trucco nonostante l'importanza dell'evento.

Molti utenti hanno inoltre pescato alcune vecchie foto della 23enne sui social network, dove appariva più magra rispetto ad oggi. Clara nasconde un dolce segreto e per questo Piqué ha deciso di ufficializzare il suo nuovo rapporto? Al momento né una conferma né una smentita. Per la ragazza si tratterebbe del primo erede mentre il difensore è già padre di Milan e Sasha , avuti da Shakira rispettivamente 9 e 6 anni.

La reazione di Shakira

La cantante colombiana non avrebbe reagito bene alle foto di Piqué e Clara. Secondo fonti vicine alla 44enne Shakira non sarebbe mai stata così triste e sconsolata come in questo periodo.