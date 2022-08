"Shakira e Nadal hanno avuto una relazione segreta"

Scoop a América Noticias Noon: stando a quanto spifferato dal paparazzo spagnolo Jordi Martin Shakira e Rafa Nadal avrebbero avuto una relazione clandestina. A quanto pare nel 2009, quando la popstar colombiana ha scelto il tennista spagnolo come protagonista del suo videoclip, Gipsy . Nel filmato l'intesa tra i due è papabile e si lasciano andare - anche se per esigenze di copione - a sguardi complici, risate e pure un bacio finale. Dalla finzione alla realtà, però, il passo sarebbe stato breve..."Hanno avuto un'intensa storia d'amore", ha assicurato Martin. All'epoca la cantante non conosceva ancora Gerard Piqué mentre Nadal risultava già legato all'attuale moglie Mery Perellò conosciuta sui banchi di scuola nel 2005 e sposata poi nel 2019.

Shakira e Nadal sono stati fidanzati in segreto?

"All'epoca tutti parlavano di una liaison tra Shakira e Alejandro Sanz ma in realtà i due sono sempre stati amici e lei frequentava Nadal", ha aggiunto il paparazzo. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito l'indiscrezione. In questo periodo Shakira è alle prese con la difficile separazione da Piqué mentre Nadal è diviso tra gli US Open e la complicata gravidanza della moglie, che a ottobre darà alla luce il suo primogenito.