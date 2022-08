Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti incinta? "A me non risulta"

Tommaso Zorzi è tornato a far parlare di sé per un commento lasciato nelle scorse ore ad un post del portale Trash Italiano su Instagram riguardante la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti . A lanciare a sorpresa il gossip sulla figlia di Michele Hunziker e Eros Ramazzotti è stato il sempre ben informato settimanale Chi. Ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale in tal senso.

Le parole di Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti è incinta? Per il suo storico amico ed ex fidanzato Tommy le cose non starebbero proprio così. "A me non risulta", ha scritto sotto il post di Trash Italiano dedicato alla news del momento. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip e la condutttrice televisiva sono uniti da un legame profondo e di lunga data.

L'amicizia tra Tommaso e Aurora

"Io e Auri siamo andati a scuola insieme. Eravamo amici inseparabili: vacanze, weekend, serate. Sempre in coppia. Lei è stata forse più che un’amica, quasi una sorella. Relazione? Aurora è stata la prima persona cui ho confessato la mia omosessualità. La prima persona adulta, invece, è stata Michelle che ho sempre considerato quasi come una seconda mamma", dichiarava Zorzi in una passata intervista a Vanity Fair.