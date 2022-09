Stefania Orlando, matrimonio finito? Il gossip sulla conduttrice

Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio di Stefania Orlando con Simone Gianlorenzi. A farlo sospettare alcuni indizi trapelati in rete negli ultimi giorni: la coppia non si mostra più insieme dallo scorso luglio e la conduttrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe apparsa più volte pubblicamente senza la fede al dito. A destare perplessità anche l'ultima storia Instagram della Orlando, quella in cui riporta un aforisma di Alessandro Ammendola sul dolore di una separazione.