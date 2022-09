Elodie a Verissimo: "Andrea Iannone? Ci frequentiamo da un mese"

Il desiderio di maternità

Nel corso dell'intervista Elodie ha parlato anche della maternità: "Nel mio film, Ti mangio il cuore, ho recitato con il pancione e mi sembrava di essere incinta davvero. Me lo sono goduta, perché poi nella vita non sai se certe esperienze avrai mondo di viverle". E sull'eventualità di un figlio ha precisato: "Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l'idea della famiglia".