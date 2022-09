L'ultimo messaggio a Icardi di Wanda Nara: "Pensami, ho dovuto farlo"

È stata Wanda Nara a chiedere la separazione a Mauro Icardi. La coppia non è riuscita a superare la profonda crisi scoppiata un anno fa, in seguito alla tresca del giocatore con l'attrice China Suarez. In realtà Maurito ha fatto di tutto per salvare il matrimonio ma alla fine la moglie-agente ha optato per il distacco definitivo. "Non è stata una separazione consensuale, Wanda è triste", ha detto Ana Rosenfeld, avvocato dell'imprenditrice.