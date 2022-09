Tom Cruise: un campo da calcio per convertire David Beckham

Tom Cruise ha provato negli anni a convertire altre star a Scientology. Tra queste David Beckham, che ha cercato di convincere costruendo apposta per lui un campo da calcio. È quanto spifferato dal manager Mike Rinder, ex portavoce di Scientolgy, nel libro dal titolo "A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology". "Tom e Scientology - ha raccontato l'uomo - hanno costruito un campo solo ed esclusivamente per David a San Jacinto, in California. Ma non è bastato, Beckham non ha mai accettato".