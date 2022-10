Iva Zanicchi svela l'insulto che la Lucarelli le fece anni fa: "Mi hai detto che ero una..."

ROMA - Mamma Rai cerca di ricomporre lo strappo. La prima puntata dello show di Milly Carlucci ha acceso subito la miccia; il programma funziona, non c’è che dire, ma non mancano le frizioni. Quest’anno si è iniziato con il botto: dopo avere ricevuto il voto zero dalla giurata, Iva Zanicchi si è lasciata andare a un commento inaccettabile. La cantante aveva già chiesto scusa alla giornalista, ma è tornata a parlare del suo scivolone.

Le scuse in diretta tv

Ospite di Francesca Fialdini, Iva Zanicchi è tornata sull’argomento senza mezzi termini, ammettendo le sue responsabilità e confermando di aver pronunciato un insulto all'indirizzo di Selvaggia Lucarelli. “Quello che ho detto è molto pesante - ha affermato la cantante - ne sono consapevole, ho già chiesto scusa a Selvaggia. Ero rimasta talmente male per lo zero ricevuto che mi sono avvicinata al mio ballerino e ho sussurrato all'orecchio questa parolaccia, una parola stupida, non volevo offendere, dimenticando che Samuel avesse il microfono aperto”. La Lucarelli - intervenuta telefonicamente - ha confermato la versione della Zanicchi, puntualizzando una situazione. “Le scuse le accetto, non credo che vada lavata l'offesa con il sangue, ma la cosa va definita con molta chiarezza, o non ne usciamo più”.

L’apertura di un altro fronte

Ma la Zanicchi, nel corso della telefonata, è tornata su un articolo piuttosto pesante della Lucarelli nei suoi riguardi. “Una volta hai scritto una cosa orribile su di me e non ho avuto nessuna reazione - attacca la cantante - non era la stessa parola che ho usato io, hai scritto una cosa molto brutta nei miei confronti, che ero una vaiassa che frequentava i salotti buoni”. La replica della Lucarelli non si è fatta attendere: "Vaiassa vuol dire popolana - ha precisato la Lucarelli - non fare la furba. Così non mi piace".