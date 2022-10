Buffon e Ilaria D'Amico vanno a vivere a Roma Nord: saranno vicini di Totti e Noemi?

Buffon e Ilaria D’Amico cambiano vita. Secondo il settimanale Chi, dopo otto anni d’amore vissuti tra voci contrastanti di chi li vuole in difficoltà e di chi, invece, vicini addirittura al matrimonio, i due hanno deciso di dare una svolta alla propria storia prendendo casa a Roma nord (e chissà se saranno vicini di casa di Totti e Noemi…). Per la D’Amico è un ritorno alle origini visto che nella capitale è cresciuta prima di trasferirsi a Milano, per Buffon invece è una novità assoluta ma anche una scelta fatta per essere vicino alla famiglia una volta che la sua carriera sarà terminata.