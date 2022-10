“Ho fatto sesso orale con 7 star Nba in una notte”. La modella ora è incinta

Aliza Jane, che ha dichiarato di aver praticato sesso orale a sette giocatori Nba nella stessa notte, ha confermato di essere incinta. La ragazza salì agli onori delle cronache nel 2020, quando svelò particolari piccanti di una notte trascorsa insieme alle stelle dei Phoenix Suns . Aliza confessò tutto in un podcast, promettendo di mostrare i video sul suo profilo OnlyFans. "Il giorno del mio compleanno sono venuti tutti da me, nella mia stanza d'albergo. Si sono tirati giù i pantaloni tutti insieme ed è iniziata la festa".

"Una grande benezione"

Nelle settimane successive la donna è tornata sull'argomento, scherzando su quanto è accaduto e affermando di essere stata la protagonista del buon momento di forma dei Suns. Aliza, che ora ha 25 anni, ha confermato su Instagram di aspettare una bambina: "Non vedo l'ora di incontrarla. L'anno peggiore della mia vita si è concluso con la più grande benedizione e la risposta a tutte le mie preghiere". Sempre sui social, Aliza ha svelato altri partricolari della sua vita: "A Capodanno ho baciatoì Kanye, ma non è successo niente di più. Non l'ho più rivisto e nemmeno baciato".