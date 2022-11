Vieri e Costanza Caracciolo in crisi? Ecco cosa sta succedendo alla coppia

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo in crisi? Da qualche tempo i due non si mostrano più insieme sui social network, tanto è bastato a mandare in allarme i fan della coppia. Contattata da Oggi l'ex Velina di Striscia la notizia ha spiegato cosa sta succedendo: "È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene. Questa è l'altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l'uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose".