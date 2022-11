Antonucci e l'influencer Ginevra Lambruschi: botta e risposta al veleno sui social

Botta e risposta su Instagram tra Mirko Antonucci, attaccante ex Roma, ora al Cittadella, e l'influencer Ginevra Lambruschi, mamma di sua figlia Sophie. I due dovevano sposarsi, poi Antonucci ha annullato tutto e ha chiuso la storia ma ha continuato a prendersi cura della bambina, che vive con la mamma. Una situazione, dice l'attaccante, regolamentata da un giudice, ma Ginevra Lambruschi ha comunque attaccato il ragazzo sui social: "Ciao a tutti. Ho appena saputo certe cose che ovviamente immaginavo ma vi chiedo la cortesia di non inviarmi niente sulla vita privata del mio ex compagno, padre di mia figlia. A me, ai miei amici, alla mia famiglia non ci interessa assolutamente nulla, questo ragazzo è liberissimo di uscire con questa ragazza attuale, non voglio fare nome e cognome visto che già la porta allo stadio con tanto di goal dedicato, le stesse cose che faceva con me, mentre io sto vivendo da sola con mia figlia e fortunatamente ho i miei genitori vicino... quindi vi chiedo un minimo di rispetto per me e per la piccola Sophie visto che stiamo vivendo una situazione non facile della nostra vita, ma stiamo cercando lo stesso di andare avanti, grazie".

Il botta e risposta tra Antonucci e la ex Ginevra

Lette queste parole Antonucci, che mai era intervenuto sulla separazione, ha detto la sua: "Fino ad ora non ho mai detto nulla del mio rapporto con Ginevra Lambruschi e del perché il matrimonio è saltato. E nulla dirò per il rispetto che porto alla mamma di mia figlia. Ho taciuto, ho aspettato senza dire nulla anche prendendo insulti continui a seguito di alcuni post di Ginevra che ha lasciato sempre intendere una sua verità molto lontana dai reali fatti e dalla decisione presa. L'amore che provo per Sophie è più grande anche del consenso che si può avere sui social dove ognuno scrive quello che pensa sia la verità - continua Antonucci -. A Ginevra auguro di ritrovare un po' di serenità di onestà quando parla di me. Perché ho accettato tutto sino ad ora, in silenzio, ma quando si lascia intendere che l'ho abbandonata sola con Sophie allora non ci sto. Sophie è mia figlia la amo profondamente, sin da subito non mi sono tirato indietro dalle mie responsabilità di padre, abbiamo raggiunto un accordo in Tribunale con Ginevra - capito bene un accordo - nel quale sono state stabilite tutte le condizioni economiche che riguardano Sophie e che ho onerato sin da subito oltre che aver regolamentato il mio diritto di visita che come padre ho reclamato fortemente perché voglio stare con mia figlia e vederla crescere. Il mio lavoro mi porta lontano ma appena ho potuto sono corso da Sophie, ho chiesto tante volte di poterla avere per periodi più lunghi, ma non mi è stato concesso se non per pochissimi gironi e sempre a condizioni dettate da Ginevra, è chiaro che io e Ginevra non stiamo più insieme mi sono preso tutte le responsabilità di questa decisione. Ma adesso basta davvero cercare di diffamarmi senza alcun motivo, continuando ad insinuare cose che non sono vere. Ginevra dovrà prendersi la responsabilità di quello che scrive la vita reale è molto diversa da quella che si mostra sui post e le persone anche". A questo post ha risposto, ancora, Ginevra Lambruschi, perentoria: "Vergognati".

Il commento della ex di Zaniolo

Nella vicenda è intervenuta anche Sara Scaperrotta, ex compagna di Nicolò Zaniolo e mamma di suo figlio Tommaso: "Amore tu sei unica. Il resto...". A corredo una emoticon che ben riassume il suo pensiero.