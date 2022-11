"Wanda Nara al Grande Fratello": il clamoroso retroscena

Il futuro di Wanda Nara è in televisione. Nonostante le proteste del marito ritrovato Mauro Icardi - che vorrebbe la moglie a casa - l'imprenditrice non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al proprio lavoro e alla propria indipendenza. E così dopo il ruolo di giurata alla versione argentina de Il Cantante Mascherato sarebbe pronta a tornare in madrepatria per il Grande Fratello . Stando a quanto emerso dal programma Implaclabes, Wanda dovrebbe entrare a breve nell'edizione locale del reality show.

Wanda Nara al Grande Fratello in Argentina?

Stando a quanto spifferato dal giornalista Gustavo Méndez, Wanda Nara dovrebbe essere uno degli ospiti del Grande Fratello in Argentina. Una sorta di inquilino pro tempore e in grado di creare nuove dinamiche all'interno della Casa più spiata. "Lei tornerà a Buenos Aires per le vacanze di Natale e si fermerà qualche settimana in più per il Gf", ha assicurato il cronista.