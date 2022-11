Gavi e la principessa di Spagna: con un regalo è scattato l'amore

Gavi e la cotta di Leonor

Per molti il dono di Gavi sarebbe in realtà per Leonor, che non sarebbe rimasta immune al fascino dello sportivo. "È il giocatore più bello della Nazionale spagnola, è single ma flirta molto", hanno spifferato i giornalisti del programma tv Socialitè. Secondo i gossip Leonor avrebbe recentemente chiuso una relazione amorosa con un ragazzo brasiliano che aveva conosciuto i suoi genitori. A pesare sulla rottura pare sia stata la lontananza.