Paola Ferrari ha un amore segreto? "Beccata con un altro uomo"

I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato Paola Ferrari in dolce compagnia. Non quella di Marco De Benedetti , l'uomo al quale la giornalista è legata da ben 25 anni, bensì quella di un sexy e giovane cavaliere la cui identità è avvolta nel mistero. I due sono stati pizzicati dai fotografi in atteggiamenti intimi e complici. Prima si godono una cena a luma di candela: lui prende la mano di lei tra le sue e lei lo guarda con trasporto. Poi Paola e il suo accompagnatore si concedono una passeggiata per le strade di Roma dove si lasciano andare alla passione , scambiandosi un bacio mozzafiato. Scatti inequivocabili che lasciano pensare che tra la Ferrari e il marito tiri aria di crisi o peggio ancora di separazione.

La vita privata di Paola Ferrari

Paola Ferrari è sposata da tempo con l'imprenditore Marco De Benedetti. Dal loro amore sono nati due figli, Alessandro e Virginia, che oggi hanno rispettivamente 23 e 22 anni. Un lungo matrimonio segnato, come ha raccontato in passato la stessa conduttrice, da alcune crisi, poi superate. Cosa è accaduto questa volta? Al momento la diretta interessata non ha ancora commentato le ultime foto che la vedono protagonista. Nei mesi scorsi la Ferrari ha condiviso sui social network scatti di alcuni splendidi viaggi nelle quali non compariva mai De Benedetti ma, considerata la loro riservatezza, tale assenza non aveva destato particolari sospetti. Almeno fino ad oggi...