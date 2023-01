Elisabetta Gregoraci rivela tutto sul suo nuovo compagno: ecco chi è e come l’ha conquistata

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio Fratini non si nascondono più. Insieme dalla scorsa estate i due sono usciti ufficialmente allo scoperto prima sui social network e ora sulle pagine del settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della romantica vacanza a Dubai. Stando a quanto si legge sulla rivista l'imprenditore avrebbe incontrato per caso l'ex moglie di Flavio Briatore già due anni fa, a bordo di un treno. Non l’avrebbe riconosciuta, in un primo momento, salvo poi leggere il suo nome e cognome sulle valigie che, da vero galantuomo, l’avrebbe aiutata a sistemare a bordo. Folgorato dalla soubrette, una volta tornato a casa le avrebbe mandato un messaggio su Instagram che lei, purtroppo, non avrebbe mai letto. Quando si sono rivisti, qualche mese fa, è scattato subito l’amore.