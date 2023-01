La nuova canzone di Shakira piena di frecciate e accuse a Piqué: il testo incredibile

Shakira contro Piqué: "Valgo due volte 22..."

Tante le frasi che la cantante colombiana ha dedicato a Piqué: "Tutto quello che fai è da campione e quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore". "Questo pane ti mortifica, ora mastica e ingoia". Ma anche attacchi più pesanti: "Hai la nome di brava persona, Clara-mente non è come sembra". La stessa Shakira cita anche il numero 22, il simbolo della coppia ai tempi d'oro: "Io valgo due volte 22", canta la colombiana mentre compone il numero 22 con le mani. Nel testo, riferimenti anche alla madre di Piqué: "Mi hai lasciato come vicino di casa della suocera, con la stampa alla porta e i debiti alla porta", il tutto accompagnato da un ritornello che recita: "Un lupo come me non sta con tipi come te. Rispetto a te sono cresciuta, ecco perché ora stai con una uguale a te".