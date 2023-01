"Sono io quella nel video con Piqué": spunta un'altra donna tra Shakira e Clara

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di una video intervista di Gerard Piqué, realizzata nel 2021 quando faceva ancora coppia con Shakira, in cui si vedrebbe in lontananza la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Per molti l'ennesima prova del tradimento compiuto ai danni della popstar. Secondo Page Six la colombiana non avrebbe reagito molto bene alla notizia, "si è sentita devastata nell'apprendere che questa donna entrava e usciva da casa sua". A quanto pare, però, la bionda che si intravede non è Clara bensì Anna Torno Mampel, vecchia amica e assistente di Piqué. È stata proprio lei a farlo sapere su Twitter tuonando contro i media che hanno riportato la notizia: "BASTA ADESSO. Smettetela di essere ridicoli e mostrate un minimo di professionalità. Era già stato chiarito un mese fa, ma vedo che non è interessante saperlo: la persona in questo video sono io".