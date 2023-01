Piqué e quell'attacco a Shakira che non ha notato nessuno: è nella targa della Twingo

BARCELLONA (SPAGNA) - Dillo con un fiore quando vuoi conquistare una donna, dillo con una targa dopo che ti ha lasciato. Almeno quest'ultima potrebbe essere la strategia usata da Gerard Piqué per replicare alla sua ex Shakira , che sta incassando cifre record con la sua ultima canzone 'Music Sessions #53' . Un modo per monetizzare il tradimento e la fine della sua lunga relazione con l'ex calciatore del Barcellona e della Spagna, bersaglio insieme alla nuova fidanzata Clara Chia Marti dei versi al veleno scritti dall'artista colombiana.

Frecciata nascosta

Piqué dal canto suo non è rimasto a guardare e ha colto la palla al balzo per trarre a sua volta vantaggi dalla situazione. Si è mostrato così a bordo di una Twingo e ha sfoggiato un orologio Casio, brand citati nella sua canzone da Shakira (mettendoli a confronto con Ferrari e Rolex) e proprio un video dell'ex blaugrana al fianco di una Twingo è divenuto presto virale su TikTok, dove qualcuno nota un dettaglio sfuggito finora. Una 'frecciata' alla sua ex si nasconderebbe infatti nella targa '2511MDJ', che può essere 'tradotta' in spagnolo nella frase 'il 25 novembre Me Dejò', ossia il '25 novembre mi ha lasciato'. Proprio quella è infatti la data in cui Shakira decise di lasciare Barcellona con i figli avuti da Piqué per trasferirsi a Miami. Una casualità? A guardare l'espressione sorridente e felice di Piqué nel video il dubbio è lecito...