"I figli di Shakira non chiamano più 'nonni' i genitori di Piqué"

Non c'è pace per i genitori di Piqué

Interpellata dai paparazzi sulla questione Shakira ha fatto orecchie da mercante non rispondendo, mentre ai complimenti per la sua ultima hit ha sorriso compiaciuta. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, i genitori di Piqué starebbero facendo i conti in questo periodo con l'insolenza di alcuni fan di Shakira che non smetterebbero di recarsi fuori la loro abitazione per cantare alcune strofe di 'Music Session #53'. A peggiorare la situazione le foto della litigata in strada, tra la musicista e l'ex suocera e risalente al 2015, tornate a galla in questi giorni e diventate ben presto virali.