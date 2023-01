La fidanzata di Piqué a pezzi: quello che ha fatto Shakira l’ha devastata

Clara Chia Marti a pezzi dopo le accuse di Shakira

Fonti vicine affermano che la nuova ragazza dell'ex difensore è rimasta profondamente colpita dalle accuse lanciate da Shakira nella sua canzone. "Ora la fermano per strada per chiederle chi è, per cantarle la canzone, tutti la riconoscono e le è una ragazza piuttosto timida". La fonte ha svelato anche le condizioni di Clara Chia Marti: "È rimasta a casa dei suoi genitori per circa otto giorni, lavorando da lì. Ha avuto bisogno di stare lontana da tutti perché è a pezzi. Non è facile essere una ragazza di 23 anni ed essere sulla bocca di tutta la Spagna e del mondo intero. Ha avuto bisogno di aiuto ad altri livelli, da parte di esperti".