Piqué: svelato perché Shakira odia così tanto la suocera

Continua a far discutere la separazione tra Gerard Piqué e Shakira , avvenuta dopo dodici anni insieme e due figli. Nella revenge song contro l'ex difensore del Barcellona la cantante se l'è presa apertamente con l'ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti , ma non ha risparmiato una frecciatina alla suocera Montserrat Bernabeu . Un gesto che ha lasciato tutti senza parole, visto che per anni Shakira e la madre di Piqué si sono mostrate complici e affiatate.

La madre di Piqué sta soffrendo molto

Un'amica di Montserrat ha svelato al programma spagnolo Cuatro al dìa che la madre di Piqué non sta attraversando un momento facile: "È davvero ingiusto tutto quello che sta accadendo dopo quella canzone. Dicono sempre che le suocere sono cattive ma Montserrat è la migliore suocera che io conosca. Quando Shakira era impegnata con i concerti, o in giro a fare altro, era lei a reggere i bambini. L'ha sempre supportata. Montserrat sta soffrendo parecchio ma non ha alcuna intenzione di aprire bocca sulla vicenda". A quanto pare i nipoti, su richiesta di Shakira, hanno smesso di chiamarla nonna, mentre i fan della popstar si recano quotidianamente sotto la sua abitazione per prenderla in giro con alcune strofe di 'Music Session #53'.

Perché Shakira e la suocera hanno litigato

Ma perché Shakira e la suocera hanno litigato? Stando a quanto spifferato da alcuni giornalisti Montserrat Bernabeu è stata complice degli incontri clandestini tra Piqué e Clara, iniziati molto prima della fine della relazione tra lo sportivo e la musicista. Allo stesso tempo consolava Shakira, che si confidava con la suocera sulla crisi che aveva colpito la sua famiglia. "Mentre Shakira piangeva sulla sua spalla lei era complice del figlio e della nuova fiamma", ha rivelato una fonte. Un comportamento decisamente ambiguo e imperdonabile per la colombiana.