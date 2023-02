Icardi dà scandalo, le accuse dell'influencer: "Ha un problema con le donne perché..."

ISTANBUL (TURCHIA) - Non c'è pace per Mauro Icardi, protagonista del tormentato rapporto con la sua ex Wanda Nara e finito nella bufera dopo che Rocìo Galera, psicologa dell'educazione e modella che vanta circa 45mila followers su Instagram,ha divulgato i contenuti di una chat con l'ex Inter e Psg ora in forza ai turchi del Galatasaray.