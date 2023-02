Elisabetta Canalis e la crisi con il marito: ora l'amico svela tutto!

Elisabetta Canalis è tornata al centro del gossip. Secondo alcune voci che si riconcorrono sul web la soubrette sarda sarebbe in crisi con il marito Brian Perri , il chirurgo ortopedico sposato nel 2014 e dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva. Molti hanno notato che l'ex Velina di Striscia la notizia non indossa più la fede nuziale e posta video e foto da una casa diversa da quella che condivideva con la sua dolce metà. Ora a chiarire la vicenda ci ha pensato un amico della modella...

La verità sulla crisi tra Elisabetta Canalis e il marito

Come fa sapere Leggo, a smentire le voci di una presunta rottura tra Elisabetta Canalis e Brian Perri ci ha pensato un amico della showgirl che ha replicato a Deianira Marzano, l'influencer esperta di cronaca rosa che ha lanciato i pettegolezzi su Instagram. La fonte ha spiegato che Eli non indossa mai la fede matrimoniale per una questione di comodità. Lo stesso amico ha poi chiarito che i due non si sono lasciati, con un ironico “Non ancora”.