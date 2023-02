Cecilia Rodriguez: "Io e Ignazio Moser minacciati da una giornalista"

Cecilia Rodriguez su tutte le furie. La sorella di Belen ha finalmente replicato ai gossip degli ultimi giorni che insinuavano una rottura tra lei e Ignazio Moser. "Come potete vedere a Milano c'è il sole e quando c'è il sole sono una ragazza più serena - ha premesso la modella e imprenditrice argentina - la prossima volta, se volete sapere il mio stato d'animo, aprite la finestra. Se non c'è il sole forse non sono molto sorridente". Ha continuato: "Poi è la vita, no? Ci sta avere una giornata no, concedetevela anche voi".